NOS investe mais de 165 milhões de euros no leilão de 5G

A NOS anunciou esta quarta-feira que realizou um investimento global de mais de 165 milhões de euros no leilão 5G, cuja licitação principal durou mais de nove meses.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora liderada por Miguel Almeida refere que "com um investimento global de 165.091.000 euros, a NOS adquiriu todo o espectro possível para a exploração da nova tecnologia 5G: 100MHz na faixa dos 3,6 GHz e 2x10MHz na faixa 700 MHz, adquirindo também 2x5MHz na faixa dos 2100 MHz e 2x2MHzna na faixa dos 900 MHz".

A NOS "cumpre assim os objetivos traçados na sua estratégia para a quinta geração de redes móveis, garantindo assim as melhores condições para entregar uma rede de elevada qualidade em todo o país", remata.

A licitação principal do leilão do 5G terminou esta quarta-feira, mais de nove meses depois de ter arrancado, após 1.727 rondas, no "montante total atingido" de 566,802 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a Anacom.

O regulador tem agendado para quinta-feira, às 11h00, uma conferência de imprensa sobre o leilão.