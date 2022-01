Notas de escudo da série Descobrimentos podem ser trocadas até 28 de fevereiro

Cinco notas de escudo, todas da série dos Descobrimentos, cujo valor em circulação ascendia a 95 milhões de euros em outubro, podem ser trocadas pelo respetivo contravalor em euros até 28 de fevereiro, alertou esta segunda-feira o Banco de Portugal.

Num comunicado, o Banco de Portugal precisa que no final de outubro de 2021, ainda se encontravam na posse do público 11,4 milhões de notas de escudo da série dos Descobrimentos, no valor de 95 milhões de euros.

O BdP sublinha que no dia 1 de março de 2022 prescrevem as notas da última série de notas de escudo (a série dos Descobrimentos) e que as demais notas e moedas de escudo já prescreveram e não podem ser trocadas.