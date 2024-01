Notas de euros falsas retiradas de circulação aumentam 24% em 2023 para 467 mil

O Banco Central Europeu (BCE) afirma terem sido retiradas de circulação 467.000 notas de euros falsas em 2023, mais 24,2% do que em 2022, apesar de ser dos níveis históricos mais baixos atendendo ao total em circulação.

De acordo com dados esta segunda-feira publicados pelo BCE, foram detetadas 16 contrafações por cada milhão de notas verdadeiras em circulação em 2023.

O BCE explicou também que as contrafações permaneceram abaixo dos níveis de 2019, apesar de terem aumentado em 2023 face a 2022, um ano em que o número de notas falsas em circulação foi excecionalmente baixo após a pandemia de covid-19.

Em 2023, as notas de 20 e 50 euros continuaram a ser as mais contrafeitas, representando, em conjunto, mais de 70% das contrafações.

Especificamente, 38,5% das notas detetadas em 2023 eram notas de 50 euros e 34% eram notas de 20 euros, seguidas das notas de 100 euros (11,7%) e das notas de 10 euros (8,4%).

As notas de 200 euros representavam 4,5% do total, enquanto as de cinco euros e de 500 correspondiam ao restante do total.

Além disso, o BCE afirma que 97,2% das contrafações foram detetadas em países da zona euro, enquanto 1,9% foram detetadas em Estados-membros da União Europeia (UE) não pertencentes à área do euro e 0,9% noutras partes do mundo.