A medida de apoio para todos os portugueses já está fechada. O Governo vai avançar com uma nova prestação social para proteger quem perdeu rendimentos na pandemia que se fixará num máximo de 501 euros. Além disso, vai subir o montante mínimo do subsídio de desemprego para os 504 euros. A proposta foi fechada na madrugada de quinta-feira e enviada ao PCP e ao BE.