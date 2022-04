Nova discussão pública para renda acessível no Alto do Restelo em Lisboa

A Câmara de Lisboa decidiu na quarta-feira submeter a discussão pública durante 20 dias o projeto, do anterior executivo, de renda acessível para o Alto do Restelo, que prevê a construção de 400 habitações.

Em reunião pública do executivo camarário, a proposta apresentada pelos vereadores do PS e pela independente do Cidadãos por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre), foi depois subscrita por PCP, BE e Livre, com a abstenção da liderança PSD/CDS-PP.

Em causa está a última versão do projeto no âmbito do Programa de Renda Acessível (PRA) para o Alto do Restelo, na freguesia lisboeta de Belém, aprovada em 30 de julho de 2021, cujo financiamento e promoção estaria totalmente a cargo do município.