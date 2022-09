Nova plataforma de pagamento digital em restaurantes

Numa altura em que se multiplicam as alternativas de pagamentos por via eletrónica, chega ao mercado nacional a ‘deGrazie’, uma plataforma de transações rápidas especialmente destinada à restauração. De acordo com a informação fornecida pela empresa esta solução de pagamento "dispensa registo ou downloads" e "potencia a eficiência dos restaurantes".Na pratica, os clientes precisam apenas de ler um código QR que é exclusivo de cada mesa e através do menu digitam o pagamento será processado em 10 segundos, promete a ‘deGrazie’.Mais de 80 restaurantes portugueses já aderiram a este sistema.