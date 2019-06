Novas regras não travam corte de 38,5% na pensão

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o diploma que alarga à Função Pública o novo regime de pensão antecipada para quem aos 60 anos de idade tem 40 anos de descontos.Contudo, a Federação Sindical da Administração Pública (FESAP), afeta à UGT, alerta que as mudanças não evitam um corte de 38,5% no valor da reforma recebida.Em comunicado, a FESAP sublinha que "não pode deixar de frisar que se mantém a penalização de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal de reforma, que se situa atualmente nos 66 anos e 5 meses de idade".Ou seja, "um trabalhador que se aposente com 60 anos e 40 anos de serviço verá a sua pensão ser diminuída em 38,5%", apesar de ser eliminado o corte do fator de sustentabilidade, que aplica à cabeça uma redução de 14,7%.Para José Abraão, líder da FESAP, "é uma medida importante, mas só de um ponto de vista", já que "abrange poucas pessoas".Ao, o dirigente frisa que o corte maior na reforma antecipada se mantém, já que a penalização mensal ficou inalterada e não foi reposta a bonificação eliminada no período da troika.