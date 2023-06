A partir do próximo mês de julho todos os trabalhadores por conta de outrem e pensionistas vão levar mais dinheiro para casa, em virtude da entrada em vigor de um novo modelo de retenção na fonte. "Trata-se da mudança do sistema de escalões, que vigorava até agora, para um modelo de retenção do rendimento", afirmou ao CM o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.









