O próximo ano contará com duas tabelas de retenção na fonte no IRS: uma aplicada de janeiro a junho, outra a partir de 1 de julho. São dois os objetivos do Governo: garantir que os aumentos salariais e de pensões não são ‘comidos’ pela subida de escalão, e os contribuintes acabem por receber menos em termos líquidos, e aproximar as taxas de retenção àquilo que efetivamente é devido como imposto no fim do ano.









Ver comentários