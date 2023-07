Dos 25 estudos necessários para suportar a decisão da localização do novo aeroporto, só cinco ou seis é que estão adjudicados, admitiu na terça-feira Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI), que tem até ao fim do ano para apresentar ao Governo uma proposta final do local para construção daquela infraestrutura.









