Dos alimentos às rendas, passando pelos serviços de telecomunicações, de eletricidade ou água, o próximo ano arranca com um conjunto de aumentos nos preços que promete tornar o custo de vida ainda mais caro para as famílias portuguesas.



A inflação ditou que o valor da atualização das rendas será em 2024 de 6,94%, o mais alto desde 1994, mas também levou o regulador do setor da água a recomendar aumentos médios no valor da fatura de 8,5%.









