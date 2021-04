Novo apoio para recibos verdes e sócios-gerentes é “injusto” para quem mais desconta

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, criticou esta sexta-feira o "efeito perverso e injusto" da alteração do apoio extraordinário aos recibos verdes e sócios-gerentes, promulgada pelo Presidente da República, por ter em conta a faturação e não as contribuições sociais. E explicou como um independente que desconte mais pode sair prejudicado: "dois trabalhadores ganham 665 € por mês, mas um desconta para a Segurança Social 100 € e outro 28 €, ambos vão receber o mesmo - 665€ - porque o apoio passa a ser calculado segundo a faturação"."Não houve ainda a perceção do que está aqui em cima da mesa", disse a ministra, alertando ainda para o facto desta mexida, aprovada em coligação negativa pelo Parlamento, significar "uma revolução" no sistema informático da Segurança Social: "Vai implicar fazer cálculos com base em faturação e não em rendimento relevante", explicou Mendes Godinho, avisando que a Segurança Social "não terá informação" sobre "quem esteja abrangido pelo regime de contabilidade organizada".Num balanço aos subsídios atribuídos aos trabalhadores independentes, a governante adiantou que "há 116 mil independentes a receber este apoio", acrescentando que "a prestação média em fevereiro subiu para 320 €", face a dezembro, quando o valor médio fixou-se nos 293 €. Neste momento, o apoio é calculado com base na quebra das contribuições por comparação com 2020. Com a mudança do Parlamento, o apuramento do subsídio é feito com base na faturação de 2019. A ministra afirmou que há situações em que "o cálculo com base em 2019 pode ser prejudicial". Por isso, garante que "com esta alteração ninguém vai ficar a receber menos". "É, de certa forma, uma compensação para quem faturou mais em 2020 do que em 2019".A alteração do apoio aos independentes promulgada pelo Presidente vai custar mais 40 mil €/mês ao Estado.Primeiro-ministro pediu a fiscalização da lei. Decisão pode demorar entre 70 dias a dois anos.Em 2020, foram pagos 3,4 mil milhões € em apoios. Este ano, foram gastos mais 888 milhões.A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou que o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, "já concluiu a regulamentação do regime especial de planos prestacionais de dívidas à Segurança Social previsto no Orçamento do Estado deste ano", garantindo que "estará em vigor a partir da próxima semana".