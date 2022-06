O preço dos combustíveis volta a disparar na próxima semana. No caso da gasolina, as previsões avançadas por fontes do setor apontam para um aumento na ordem dos 14 cêntimos por litro, enquanto no gasóleo o acréscimo deverá chegar aos 12 cêntimos. À boleia do custo crescente do barril de petróleo nos mercados internacionais, os valores que os automobilistas vão pagar a partir de segunda-feira corresponderão a novos máximos históricos.









Ver comentários