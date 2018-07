Novo Banco concretiza venda de 90% do Banco Internacional de Cabo Verde

Acordo assinado prevê um conjunto de "opções de compra e venda, com condições já acordadas".

Por Lusa | 11.07.18

O Novo Banco concretizou a venda de 90% do capital social do Banco Internacional de Cabo Verde à sociedade IIBG Holdings B.S.C., foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o acordo assinado prevê um conjunto de "opções de compra e venda, com condições já acordadas, que cobrem os restantes 10% e são exercíveis num prazo de três a quatro anos".

"Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário doméstico e ibérico", lê-se na informação remetida ao mercado.