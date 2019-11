Novo Banco deixa em aberto quanto dinheiro irá pedir ao Fundo de Resolução

O Novo Banco não revela, para já, qual será o montante que irá pedir ao Fundo de Resolução para reforçar os rácios de capital. O valor irá depender de perdas, custos, recuperações e exigências de capital. Não confirma, assim, se irá necessitar de uma injeção de 700 milhões de euros."O Novo Banco tem os seus rácios de Common Equity Tier 1 (CET1) e Tier 1 protegidos em níveis predeterminados até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente. A compensação do final do ano dependerá das perdas e custos, das recuperações e das exigências de capital em vigor à data", indica a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em atualização