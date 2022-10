Novo Banco e TAP ainda são riscos para o saldo orçamental das Administrações Públicas

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) fez uma análise preliminar à proposta do Orçamento do Estado de 2023 e alertou que não se pode ainda excluir riscos orçamentais associados à TAP e ao Novo Banco, criticando mesmo a falta de informação sobre estes dossiês."A POE [proposta de Orçamento do Estado] nada esclarece sobre um risco descendente considerável para o saldo orçamental das Administrações Públicas: o Novo Banco", refere, assinalando que o Acordo de Capitalização Contingente dá à instituição financeira o direito de solicitar ao Fundo de Resolução uma injeção até 485 milhões de euros.No entanto, realça que os mapas contabilísticos relevantes não contemplam uma transferência em 2023 para aquela instituição nem há nenhuma referência a esta contingência na secção intitulada "Riscos orçamentais" do Ministério das Finanças.Considera ainda que a TAP é também um fator de risco descendente, justificando que "o secretismo impera sobre eventuais encargos para os contribuintes em 2023".A UTAO alerta também para os riscos sobre a perspetiva de crescimento económico esperada pelo Governo para 2023 e do saldo orçamental. Questiona a "plausibilidade" da previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,3% e de défice de 0,9% do PIB.A UTAO admite ainda que o Governo poderá ter de adotar novas medidas de emergência ou reforçar e prolongar as existentes.