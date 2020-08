Novo Banco ‘elimina’ lucros dos quatro grandes

O Novo Banco agravou os prejuízos no primeiro semestre para os 555,3 milhões de euros. Este resultado negativo anula os 540,5 milhões de lucros registados pelos quatro principais bancos a operar em Portugal. Se analisados apenas estes cinco bancos, o setor tem um ‘buraco’ de 14,8 milhões até junho.









À semelhança dos concorrentes, a pandemia também foi determinante para este piorar de resultados no Novo Banco em 39% face aos 400,1 milhões de prejuízos de há um ano. O banco liderado por António Ramalho constituiu mais 138,3 milhões de euros de imparidades para lidar com os “riscos de crédito decorrentes da pandemia de Covid-19”.

Apesar de também registarem quebras homólogas de dois dígitos, BCP, Santander, BPI e Caixa Geral de Depósitos conseguiram manter-se com lucros até junho. Segundo os dados compilados pelo CM, estes quatro bancos lucraram 540,5 milhões de euros, menos 457,2 milhões do que há um ano. Se se juntar o Novo Banco à equação, as perdas no setor, no espaço de um ano, superam os 610 milhões de euros.





A impedir um resultado ainda mais negro esteve a Caixa Geral de Depósitos, que esta sexta-feira apresentou os maiores lucros semestrais entre os cinco maiores bancos: 249 milhões de euros. Ainda assim, trata-se de uma quebra de 41% em termos homólogos. O resultado só não é pior devido a 51 milhões de euros “decorrentes com ganhos atuariais nas responsabilidades com benefícios pós-emprego”.





O banco público optou por constituir, com caráter provisório, 156 milhões de euros em imparidades “por causa do impacto na economia”. “Vamo-nos preparando para um cenário mau, mas a Caixa está preparada em termos de capital para esse cenário”, reconheceu o presidente-executivo Paulo Macedo perante o aumento que é esperado no crédito malparado.





Ramalho pede mais 176 milhões ao Fundo de Resolução



Perante os resultados do semestre, o Novo Banco estima pedir mais 176 milhões de euros ao Fundo de Resolução, através do polémico Mecanismo de Capital Contingente. O novo valor surge numa altura em que é esperada a auditoria às contas do banco liderado por António Ramalho. Já o Governo não quer que, até à conclusão do documento, sejam feitas novas vendas de carteiras de ativos pelo banco.





Pandemia leva BPI a separar 83 milhões



O BPI anunciou esta sexta-feira lucros de 42,6 milhões até junho, o que representa uma quebra homóloga de 68%. Para o presidente-executivo, João Pedro Oliveira e Costa, este é um resultado “bom” dado o contexto de pandemia. Porque é esperado um aumento do crédito malparado este ano, o banco registou já, com “caráter preventivo”, 83 milhões em imparidades. O BPI aprovou 73 mil pedidos de moratórias, aproximando-se dos 5700 milhões de euros.





367 mil moratórias aprovadas até junho



Os cinco maiores bancos a operar em Portugal aprovaram cerca de 367 mil moratórias de crédito a famílias e empresas devido à pandemia. Os dados disponíveis mostram que estas moratórias ascenderam a 37 350 milhões de euros. O BCP foi quem aprovou mais suspensões de prestações, com luz verde dada a 120 mil pedidos, na ordem dos nove mil milhões de euros. Já o banco público aprovou 48 mil pedidos, roçando os sete mil milhões de euros.