Novo Banco esclarece que carteira de malparado vendida hoje estava avaliada em 35 milhões

O Novo Banco esclareceu esta segunda-feira à Lusa que a carteira de crédito malparado vendida hoje estava avaliada nas contas da instituição em 35 milhões de euros.

"O Novo Banco esclarece que a carteira de crédito malparado (NPL) está avaliada nas contas do banco por cerca de 35 milhões de euros, valor marginalmente inferior aos 37 milhões de euros da venda hoje reportados ao mercado, com o respetivo impacto positivo nos resultados e no capital", adiantou fonte oficial do Novo Banco à Lusa.

Num comunicado, publicado esta manhã na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco deu conta da venda, sem revelar a avaliação de 35 milhões de euros, informando que "após conclusão de um processo de venda competitivo, celebrou no dia 23 de dezembro um contrato de compra e venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans') e ativos relacionados (no seu conjunto, Projeto Carter), com um valor contabilístico bruto de 79 milhões de euros, a uma sociedade detida por sociedades afiliadas e aconselhadas pela AGG Capital Management Limited e Christofferson, Robb & Company, LLC".

A carteira alienada inclui cerca de 12.000 empréstimos, nenhum abrangido pelo Mecanismo de Capital Contingente", acrescentou.

Esta transação, adiantou o Novo Banco, "representa mais um marco relevante no processo de desinvestimento de ativos não produtivos", permitindo ao banco prosseguir a sua estratégia de "foco no negócio bancário doméstico".