O Novo Banco vai encerrar mais 20 balcões até ao final deste ano, a maior parte deles em centros urbanos, confirmou o CM junto de fonte oficial, ficando com um total de 355 agências ao longo de todo o País.





CM que a intenção da gestão é fechar os 20 balcões reabrindo outros, de maior dimensão, que concentrem grande parte dos serviços.



Esta semana, no Parlamento, António Ramalho, presidente-executivo do Novo Banco, afirmou que “o mercado está a mudar e é normal que aquilo que é a tradicional distribuição de balcões venha a mudar sobretudo nos centros urbanos”, após ter sido questionado pelo PCP. Fonte oficial disse aoque a intenção da gestão é fechar os 20 balcões reabrindo outros, de maior dimensão, que concentrem grande parte dos serviços.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários já pediu uma reunião com António Ramalho e quer ver esclarecida as “subsequentes transferências de local de trabalho, sem notificar os trabalhadores com uma antecedência de 30 dias sobre o seu novo local de trabalho”, acusa o sindicato em comunicado.





Ao CM, o Novo Banco assegurou que “nunca deixou nem deixará de reunir com os sindicatos do setor e que reúne regularmente com a Comissão de Trabalhadores do Banco, o que aconteceu no passado dia 16 de setembro”.