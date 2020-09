Novo Banco garante conhecer beneficiários finais nas vendas de ativos

"O Novo Banco sempre analisou e portanto conhece o último beneficiário das operações de venda de ativos, cumprindo os procedimentos estabelecidos na legislação em vigor para este efeito, designadamente na Lei 83/2017, de 18 de agosto sobre o conhecimento de beneficiários efetivos de fundos de investimento, a qual transpõe diretivas europeias e segue as indicações do Grupo de Ação Financeira", refere o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, adiantando que "isso mesmo é referido na página 46 do relatório da auditoria".A instituição financeira adianta ainda que "prestou todos os esclarecimento pedidos pela auditora Deloitte sobre este tema" e que o relatório da auditoria confirma expressamente o cumprimento dos deveres do Novo Banco e que os beneficiários efetivos dos fundos foram determinados de acordo com a Lei". Há, no entanto, exceções no relatório, citadas agora pelo banco.