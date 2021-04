O Fundo de Resolução (FR) deverá enviar para o tribunal arbitral as dúvidas sobre o montante de 166 milhões de euros que o Novo Banco (NB) vai pedir, ao abrigo do mecanismo de capital contingente, para cobrir perdas registadas em Espanha. Com esta decisão, o FR não pagará, em maio, a totalidade da verba pedida pelo NB: ou seja, dos 598 milhões de euros solicitados ao Fundo, em maio, o NB receberá 432 milhões de euros....