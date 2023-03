O presidente do Novo Banco garantiu que este não está em processo de venda e que o objetivo da sua gestão é reforçar o banco, antevendo como "muito viável" uma operação de abertura de capital em bolsa.

Em entrevista à Lusa, no dia em que o Novo Banco apresentou lucros de 560,8 milhões de euros, Mark Bourke afirmou que o Novo Banco "não está em processo de venda" atualmente.

O responsável citou uma declaração recente do maior acionista, a Lone Star, em que recusou ter iniciado contactos para vender a sua posição, e que não pretende iniciar este ano, isto após notícias em Espanha de que a Lone Star estava a sondar os grandes bancos do país para vender o Novo Banco com uma avaliação de cerca de dois mil milhões de euros.