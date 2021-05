Novo Banco pediu ao Fundo de Resolução para devolver 14 milhões de euros à compradora da GNB Vida

O Novo Banco pediu autorização ao Fundo de Resolução para devolver 14,3 milhões de euros à Apax Partners, compradora da seguradora GNB Vida, disse esta sexta-feira o deputado Hugo Carneiro (PSD) no parlamento.

"O comprador da companhia apresentou reclamações na ordem dos 38,2 milhões de euros relativamente a várias situações de informações erradas no momento da venda", entre outras, o que "gerou um conflito com o Novo Banco que o levou a pedir ao Fundo de Resolução autorização para pagar 14,3 milhões de euros ao comprador", disse esta sexta-feira o deputado do PSD.

Hugo Carneiro falava na audição por videoconferência ao antigo presidente executivo da GNB Vida, Paulo Vasconcelos, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Folgo em saber que só ajustaram 14 [milhões]", disse o antigo responsável pela seguradora, que também falou numa reclamação de 28 milhões de euros relativa a impostos que, no seu entendimento, ocorreu "injustamente".

Paulo Vasconcelos disse ainda que quanto a informações erradas, "à partida, não houve, nunca foi essa a intenção".

O preço de venda da seguradora, inicialmente, era de 190 milhões de euros mais 125 milhões variáveis, valor que veio a baixar para 81 milhões mais variáveis (acabariam por ser acrescentadas adendas que levaram o preço para 123 milhões).

Caso os 14,3 milhões de euros tenham sido já pagos à Apax, o preço final de venda da GNB Vida cifrar-se-ia em 108,7 milhões de euros mais variáveis, de acordo com Hugo Carneiro, que disse não ter informações sobre se o valor foi já pago ou não.

Paulo Vasconcelos foi ainda inquirido acerca de Greg Lindberg, comprador inicial da companhia que estava envolvido num caso de suborno nos Estados Unidos, referindo que isso também contribuiu para a desvalorização da companhia.