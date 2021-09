O Novo Banco (NB) tenciona pedir o aval pessoal de Luís Filipe Vieira, como garantia do pagamento da dívida em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC). A diligência do NB é uma consequência da decisão de Vieira em vender as ações da Benfica SAD, pelas quais receberá 5,9 milhões de euros.