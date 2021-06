Novo Banco recebeu injeção de 317 milhões de euros

O Fundo de Resolução pagou esta sexta-feira 317 milhões de euros ao Novo Banco, menos 112 milhões face ao valor que está autorizado a injetar. A verba restante só será transferida após esclarecidas as dúvidas sobre a compra de dívida pública em moeda estrangeira, pelo banco, que acabou por afetar os seus rácios de capital.O Novo Banco tinha anunciado que ia pedir 598,3 milhões de euros, para fazer face aos resultados negativos de 2020, mas só foi autorizada a transferência de 429 milhões. A redução ficou a dever-se, explicou o Fundo de Resolução, a que preside Luís Máximo dos Santos, ao abatimento dos prémios de desempenho da administração, à avaliação em baixa de ativos do banco e à redução do montante das perdas pela venda da atividade que o herdeiro do BES tinha em Espanha.Numa nova ronda de inquirições no âmbito da comissão parlamentar sobre as perdas do Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, Rui Fontes, vogal da instituição financeira, afirmou esta sexta-feira que os casos dos grandes devedores que têm sido ouvidos não representam a normal atividade do banco.Já Margarida Corrêa de Aguiar, líder do supervisor dos seguros, disse que o Novo Banco parece ter-se desinteressado da seguradora GNB Vida no momento de a vender. O ativo foi alienado por 123 milhões de euros, em vez dos 191 milhões da oferta inicial.O ex-presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), José Almaça, disse esta sexta-feira no parlamento que o Novo Banco não quis exercer o penhor que tinha sobre a seguradora Tranquilidade. Segundo explicou, o banco "estava com problemas de liquidez" e corria o risco de perder o estatuto de contraparte do Banco Central Europeu, uma vez que a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia não autorizava.O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para tornar público o ‘relatório Costa Pinto’, que avaliou a conduta do Banco de Portugal na resolução do BES. De acordo com o acórdão, "o que verdadeiramente está em jogo neste procedimento é a dispensa de sigilo" da comissão de inquérito e "o modo e termos em que pode ser utilizado" o documento. O tribunal ressalva que apesar de a situação de quebra de segredo não se verificar, a comissão de inquérito não está "inibida de utilizar o documento para os fins da sua investigação e no relatório final".