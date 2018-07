Estava previsto o encerramento de 73 agências para este ano.

Por Lusa | 08:12

O Novo Banco vai encerrar cerca de 30 balcões até final de julho, uma medida incluída no fecho de 73 agências previsto para este ano, de acordo com fonte ligada ao processo.

Já em final de abril o Novo Banco tinha fechado 30 balcões.

O fecho de agências do Novo Banco este ano visa antecipar a meta negociada com Bruxelas para 2021, ano em que o banco deveria ter 400 balcões (menos 73 do que tinha no final de 2017).