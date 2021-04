Novo Banco vende sucursal em Espanha ao Abanca

O Novo Banco fechou um acordo com o espanhol Abanca para a venda das suas operações em Espanha, concluindo desta forma um processo que tinha em curso desde maio do ano passado.

Em comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco adianta que, com este acordo, "aliena as operações de retalho, banca privada e PME em Espanha, incluindo 10 balcões e respetivos colaboradores".

O banco não revela o valor da transação mas assegura tratar-se da opção "mais adequada de desinvestimento do negócio", e que garante a manutenção de serviço aos clientes e perspetivas atrativas de longo prazo para clientes e colaboradores no país vizinho.



