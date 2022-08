A construção do Novo Hospital Central do Alentejo por cerca de 149 milhões de euros foi o contrato de maior valor adjudicado ao abrigo do regime de exceção criado para agilizar a contratação pública para fazer face à pandemia, no período entre janeiro de 2021 e março de 2022. No total, o Estado fez contratos no valor de dois mil milhões de euros naquele período de 15 meses, o dobro do valor gasto em 2020.









