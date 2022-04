Novo líder da UGT quer subida salarial de 1,3%

O novo secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Mário Mourão, defende o fim da “política de salários baixos em Portugal” e quer um aumento salarial “próximo dos 1,3%” que acompanhe a inflação do ano passado.









O líder da UGT, que será empossado este domingo, durante o último dia do Congresso da confederação sindical, em Santarém, diz que recusa aumentos inferiores a 1% nos salários dos trabalhadores do Estado, afirmando, em entrevista ao ‘Negócios’ e à Antena 1 que não fará um acordo de política de rendimentos a qualquer preço.

Porém, apesar de estar no outro lado da trincheira, o líder da UGT, que já foi deputado pelo PS, sente-se otimista com a abertura do Governo para chegar aos valores propostos e confirmou que, depois de uma conversa com o primeiro-ministro, António Costa, se sente “satisfeito e confortável”. Ainda assim, aponta o aumento do salário médio como medida fundamental para um entendimento com o Executivo.





Perante a maioria absoluta do seu partido no Parlamento, Mário Mourão, que sucede na liderança da UGT ao também socialista Carlos Silva, acredita que o Governo não tem “justificação nenhuma para não fazer as reformas” que prometeu durante a campanha eleitoral que antecedeu a vitória nas urnas.

Ministra em acordo



A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou, durante o Congresso da UGT, que “a austeridade não foi, não é, não pode ser, nunca será a solução para os problemas”.





Apoio do líder cessante



O anterior líder da UGT, Carlos Silva, acredita que os sindicalistas vão manter um bom diálogo com o Governo pela proximidade da próxima direção com António Costa.





Herança mais leve



Desde 2013, quando Carlos Silva foi eleito líder, a UGT perdeu 43 mil sindicalizados.