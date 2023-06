Novos contratos de arrendamento ainda mais caros

Os valores das rendas de novos contratos de arrendamento celebrados no primeiro trimestre deste ano registaram uma nova subida, de 9,4%, para atingirem um custo mediano por metro quadrado de 6,74 euros, quando comparados com o mesmo período de 2022. Face aos números dos últimos três meses de 2022, o número de contratos caiu e houve um ligeiro abrandamento no aumento das rendas, já que a variação homóloga então registada atingiu os 10,6%, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).









