A renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,25 €/m2 no quarto trimestre de 2021. Trata-se de um crescimento homólogo de 8,3%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).O valor divulgado esta terça-feira pelo INE tem por base os 23 394 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares assinados nos últimos três meses do ano passado, o que representa um crescimento de 6,2% face ao mesmo período de 2020.