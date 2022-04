O desdobramento do 3º e do 6º escalões de IRS que constará na proposta de Orçamento que esta segunda-feira será apresentada aos partidos em S. Bento terá efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano. Como o IRS tem uma vigência anual, a mudança de sete para nove escalões de imposto tem que retroagir ao início do ano.









