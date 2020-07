Número de casais sem trabalho cresce 20,2%

O número de casais com ambos os elementos inscritos nos centros de emprego cresceu 20,2% em junho face ao mês homólogo do ano passado. Segundo os dados esta segunda-feira divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), do total de desempregados casados ou em união de facto, 13 220 (8,3%) “têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego”.









Desta forma, o número de casais em situação de desemprego no mês de junho foi de 6610, ou seja, mais 1111 do que no mês homólogo de 2019, e menos 2,4% (-162 casais) face ao mês de maio deste ano.

No total, em junho, estavam registados nos serviços de emprego do continente e das regiões autónomas 406 665 desempregados, o que representa uma subida de 36,4% comparando com o mês homólogo, e um recuo de 0,6% face a maio.





Para a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, “o desemprego real é muito superior” aos dados revelados pelo IEFP, sendo necessário “mudar de política e não dar ao capital aquilo que ele quer”. “Esta taxa de desemprego mostra que são necessárias medidas como a proibição de despedimentos e a garantia de trabalho”, afirmou esta terça-feira a sindicalista em Braga.