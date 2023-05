Número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal cai 6% em abril

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu, em abril, 6% em termos homólogos, tendo-se reduzido 3,5% face ao mês anterior, anunciou esta segunda-feira o Governo.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adiantou que o desemprego registado em abril (295.422 pessoas) diminuiu, "com uma redução de -3,5% (-10.735 pessoas) relativamente ao mês anterior e -6,0% abaixo do nível observado em abril de 2022 (-19.013 pessoas)".

Paralelamente, o número de jovens desempregados inscritos no IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional voltou também a baixar, "sendo o mais reduzido de sempre (31.872 pessoas), nos meses de abril, com uma diminuição em cadeia de 6,9% (-2.360 jovens), e uma diminuição de 1,7% (-561 jovens) face ao mês homólogo", referiu a tutela.

Quanto ao desemprego de longa duração, registou "uma diminuição em cadeia de 0,7% (-798 pessoas), situando-se 24,4% abaixo do nível registado em abril de 2022 (-37.764 pessoas)", disse o Governo.

Assim, entre março e abril deste ano, "o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, com destaque para a redução de 21,8% na região do Algarve".

Por fim, indicou a tutela, "a nível setorial, registaram-se descidas em cadeia em todos os setores de atividade económica", nomeadamente no agrícola (-9,0%), secundário (-1,6%) e terciário (-3,5%)".

Em termos homólogos, registaram-se descidas também em todos os setores, com o agrícola a cair 1,7%, o secundário 3,9% e o terciário 5,0%, detalhou.

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo IEFP, no final de abril, as ofertas de emprego por satisfazer, "totalizavam 15.468, nos serviços de emprego de todo o país", sendo que este número corresponde a uma diminuição anual de 23,4% e uma redução, face ao mês anterior, de 6,9% das ofertas.

De acordo com o instituto, ao longo do mês de abril, inscreveram-se nos serviços de emprego 37.135 desempregados, um número que "é inferior ao observado no mesmo mês de 2022 (-512; -1,4%) e também em relação ao mês anterior (-10.990; -22,8%)".

A entidade revelou ainda que as "ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 8.782 em todo o país", um valor inferior ao do mês homólogo, em 25,9% e menor face ao mês anterior em 40,4%.

"As atividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês (dados do continente), por ordem decrescente, foram as seguintes: as 'atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio' (23,1%), o 'alojamento, restauração e similares' (16,0%) e o 'comércio por grosso e a retalho' (14,7%)", referiu o IEFP.

Por sua vez, as colocações realizadas durante o mês de abril totalizaram 7.647 em todo o país, segundo o IEFP, que concluiu que este número "é inferior ao verificado em igual período de 2022" em 15,4% e também menor em relação ao mês anterior em 15,3%.

Segundo o instituto, a análise das colocações efetuadas por grupos de profissões, no continente, "mostra uma maior concentração nos 'trabalhadores não qualificados' (34,8%), nos 'trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores' (22,0%), e no 'pessoal administrativo" (9,9%)".