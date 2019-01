Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O Estado encheu os cofres à custa da EDP”, diz Eduardo Catroga

União Europeia concordou, em 2017, com o preço de extensão do domínio hídrico.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga, que entrou para a EDP a convite de Manuel Pinho em 2006, afirmou esta quarta-feira que "o Estado encheu os cofres à custa da EDP". Catroga adiantou no Parlamento que o Estado arrecadou 10 mil milhões de euros nas oito fases de privatização da elétrica. "O que o Estado fez ao dinheiro... não sei!".



Falando na comissão parlamentar de inquérito, Catroga repudiou logo a designação de "rendas excessivas". "Não tem qualquer sentido. O que existe são preços contratualizados que o Estado contratualizou em 1997, no âmbito de uma política energética", sublinhou.



Um dos temas abordados esta quarta-feira pelo Bloco de Esquerda foi o acordo entre a EDP e o governo de Passos Coelho no âmbito do memorando da troika para a renegociação das "rendas excessivas". Neste capítulo, Catroga adiantou que estavam a ser dados pelo Executivo à troika "documentos com dados imperfeitos", frisando que "os pressupostos técnicos estavam errados".



Quanto ao preço da extensão do domínio hídrico, o antigo governante social-democrata recordou o que disse a União Europeia, em maio de 2017, que considerou o preço "satisfatório".



Eduardo Catroga deixou também um alerta: "Há alguma indignação entre alguns acionistas da EDP, que eu espero que seja transitória".



Passos Coelho e Costa foram abordados

Eduardo Catroga abordou, em 2016, António Costa alertando-o para o facto de os "acionistas da EDP [chineses] precisarem" de falar com o primeiro-ministro.



Foi uma abordagem direta e em frente aos jornalistas mas o ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP também sensibilizou Passos Coelho, em 2012, para "os interesses dos acionistas".



A 4 de abril de 2012, enviou uma carta aos ministros das Finanças e Economia, para além do primeiro-ministro, garantindo querer uma "solução urgente".