Em fevereiro, ainda antes do impacto massivo da pandemia covid-19 na Europa afetar o setor automóvel, o Renault Clio ultrapassou o Volkswagen Golf como modelo de ligeiro de passageiros mais vendido na União Europeia (UE), segundo dados compilados pela Jato Dynamics.

A nova versão do Clio recentemente lançada permitiu ao modelo da fabricante francesa superar, ainda que por curta margem, o rival alemão, que também conta com uma versão nova no mercado.

No mês passado foram matriculados 24.914 unidades do Clio nos 27 Estados-membros, suficientes para ultrapassar o Golf, que contabilizou 24.735 veículos. Ainda assim, ambos os modelos registam quebras homólogas – de 4% no Clio e de 21% no Golf.

A fechar o pódio mensal surge o Peugeot 208, com 20.923 unidades, o que corresponde a um crescimento homólogo de 7%.

No conjunto da UE, as vendas de ligeiros de passageiros recuaram 7% em fevereiro.

O Volkswagen T-Roc, produzido na Autoeuropa, somou 13.886 matrículas, uma quebra de 22%, ocupando a 13.ª posição.

No Top 25 contam-se seis modelos da Volkswagen e quatro da Peugeot. Renault, Fiat, Ford e Toyota colocam dois modelos cada na listagem.

Veículos eletrificados pesam 13% nas vendas



Os automóveis eletrificados – híbridos, híbridos plug-in e elétricos puros – registaram uma subida de 75% nas vendas, para 135.500 unidades, passando de 6% das vendas em fevereiro de 2019 para 13% no mês passado.

Os híbridos registaram um crescimento homólogo de 43%, enquanto os híbridos plug-in dispararam 153% e os elétricos puros aumentaram as vendas em 92%. Nos híbridos convencionais o modelo mais popular é o Toyota Corolla, com 10.484 unidades. Já nos híbridos plug-in a liderança pertence ao Mitsubishi Outlander, com 2.483 veículos. Nos elétricos, o Renault Zoe é o modelo mais vendido, com 6.391 unidades.

Os veículos eletrificados representam já 14% das vendas de ligeiros de passageiros em França e 11% na Alemanha.