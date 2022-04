Fernando Medina, novo ministro das Finanças, entregou na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2022. A Deloitte, empresa especialista em auditoria e consultoria tributária, fez as primeiras simulações do que realmente muda no IRS e apresenta alguns cenários e contas.

O documento em tudo idêntico ao apresentado pelo anterior Executivo de Costa, agora com novas medidas para travar o aumento da inflação, da subida de preços dos combustíveis e apoios reforçados para as famílias. Entre as novidades do documento está o desdobramento do terceiro e sexto escalões do IRS e a promessa de um alívio fiscal para as famílias.

De acordo com as simulações da Deloitte (na infografia), um solteiro, sem dependentes, com rendimento anual de 19320 euros e rendimento mensal de 1380, vê a carga fiscal reduzir, de 2021 para 2022, em 90 euros.

O que muda no seu IRS com o novo Orçamento do Estado para 2022? Simulação mostra-lhe exemplos

Para o mesmo cenário, com rendimento anual de 29180 euros, e mensal de 2084, segundo as contas da Deloitte, a mudança significará menos 49 euros de imposto. Para um rendimento anual de 11220 euros (801/mês), a diferença de imposto é 0 e para um solteiro, sem dependentes que ganhe 14840 euros/ano (1060 euros/mês), a diferença no imposto é de menos um euro em 2022.

Já para um casal com dois filhos dependentes de quatro e cinco anos, com rendimento anual de 28 mil euros (1000 euros/mês cada um) vêm o imposto reduzir em 151 euros. No mesmo cenário, mas com 70 mil euros de rendimento anual (2500 euros/mês cada membro do casal), a descida no imposto é de 249 euros.