A auditoria externa a contratos de obras públicas do município de Sever do Vouga no mandato anterior revelou “desconformidades legais” e “situações que acarretariam a ilegalidade dos procedimentos e contratos celebrados”. Aponta também “conflitos de interesses não declarados”, como o facto de Raul Duarte, então vereador de Obras Públicas e gerente de uma empresa de mediação de seguros, ter integrado o júri de concursos e outorgado contratos municipais em empreitadas seguradas pela firma do vereador.









