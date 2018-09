Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras na ponte 25 de Abril não param comboios

Empreiteiro já foi selecionado e o Governo estima que intervenção arranca ainda este ano.

Por Diana Ramos e Janete Frazão | 08:57

O ministro do Planeamento disse no Parlamento que as obras na Ponte 25 de Abril, que liga as duas margens do rio Tejo entre Lisboa e Almada, deverão arrancar ainda este ano e que a intervenção na infraestrutura não deverá afetar a circulação de comboios, ao contrário do que tinha sido sugerido inicialmente num relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).



"Se em quatro ou 5 anos não houvesse obras poderíamos ter necessidade de restrição do lado dos comboios. Acontece que nós agimos: no início de março autorizámos as obras e elas foram lançadas", afirmou Pedro Marques na comissão parlamentar de Economia.



O governante adiantou também que "o processo de desenvolvimento das obras [na Ponte 25 de Abril] está em pleno curso", tendo já sido feita a seleção do empreiteiro.



"Foi feita a escolha da empresa que apresentou a proposta melhor. Mantemos a perspetiva de que a obra se possa iniciar ainda este ano ou, o mais tardar, no início do próximo ano", calendarizou Pedro Marques, lembrando que a data está dependente da contestação apresentada pelos restantes candidatos excluídos das obras.



A Ponte 25 de Abril vai ser alvo de trabalhos de manutenção durante dois anos, orçados em 18 milhões de euros. A intervenção foi anunciada depois de ter sido conhecido um relatório do LNEC que apontava a existência de fissuras na infraestrutura.



Aos deputados, o governante assegurou que a ponte continua a ser monitorizada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade e pelo LNEC, um procedimento que já acontecia antes mesmo da divulgação do relatório pela ‘Visão’. "A obra está segura e continuará a estar segura", repetiu Pedro Marques.



Apesar de não afetarem a circulação de comboios, as obras na Ponte 25 de Abril vão ditar cortes de trânsito nos meses de maio e outubro do próximo ano.



Ministro afasta privatização e vai aliar-se à Renfe

"Não estamos a preparar a privatização da CP, nem das linhas lucrativas", disse o ministro do Planeamento aos deputados. Pedro Marques explicou depois que a estratégia da empresa para a liberalização da ferrovia, que terá lugar em 2019, passa pela cooperação com a Renfe.



O governante explicou ainda que a prioridade do reforço de pessoal na manutenção (EMEF) é a reabilitação dos Intercidades.