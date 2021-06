Obrigacionistas do BCP trocam de representante em programa de 12,5 mil milhões de euros

Um grupo de obrigacionistas do BCP aprovou esta terça-feira por unanimidade a troca do representante para uma série de obrigações emitidas ao abrigo de um programa que ascende aos 12,5 mil milhões de euros, foi hoje comunicado ao mercado.

Segundo um comunicado do BCP enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos" na assembleia-geral dos titulares das obrigações série 9 a destituição do Deutsche Trustee Company Limited do cargo de Representante Comum dos obrigacionistas, designando em sua substituição a sociedade Bondholders, S.L..

Estiveram "presentes ou representados obrigacionistas detentores de 39 obrigações hipotecárias Série 9 (com o valor nominal de 100.000,00 euros cada)", na reunião que decorreu hoje nas instalações do BCP em Oeiras, no distrito de Lisboa, segundo o banco.

As obrigações do BCP em causa foram "emitidas ao abrigo do seu programa de obrigações hipotecárias 'Euro12,500,000,000.00 Covered Bonds Programme'", refere ainda o banco liderado por Miguel Maya no comunicado.

O BCP deliberou ainda, e "por meio de uma Deliberação Unânime por Escrito, a destituição do Deutsche Trustee Company Limited como Representante Comum dos detentores referidas Obrigações Hipotecárias", passando também o papel para a Bondholders.

"Assim, a partir da presente data, o Representante Comum dos obrigacionistas detentores das Obrigações Hipotecárias já emitidas, e a emitir, ao abrigo do Programa é a Bondholders, S.L.", conclui o comunicado do banco.