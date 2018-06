Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obrigações fazem disparar queixas no regulador do mercado de capitais

Alternativas aos depósitos atiram investidores para o risco.

Por Diana Ramos | 09:31

ACMVM, regulador do mercado de capitais, registou 1384 queixas em 2018, a maioria delas devido à comercialização de obrigações e ações.



A procura de alternativas aos depósitos a prazo, numa busca por remunerações mais atrativas, tem levado os investidores a optar por produtos mais arriscados, o que fez disparar o número de queixas junto do supervisor.



"Um aspeto particularmente relevante que emerge da análise das reclamações entradas na CMVM em 2017 é o facto de 78% serem referentes à comercialização de obrigações não estruturadas e ações", frisa a CMVM no relatório de atividades, esta quarta-feira divulgado.



Como estes instrumentos de investimento são considerados produtos financeiros simples, "a legislação atual não exige que o intermediário financeiro que os comercializa seja obrigado a avaliar os conhecimentos e a experiência dos clientes".



Ora, como as taxas de juro dos depósitos têm estado "persistentemente baixas", as obrigações e ações "têm constituído alternativa às aplicações financeiras mais tradicionais sem que os investidores tenham efetiva noção de que ficam expostos a certos riscos", alerta a CMVM.