A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê uma inflação de 8,3% para este ano e de 6,6% no próximo ano – ou seja, quase 15% em dois anos –, valores superiores aos inscritos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2023. Uma evolução que dificilmente poderá ser acompanhada pelos salários, pelo que os portugueses deverão continuar a perder poder de compra.









