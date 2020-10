Os técnicos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) fizeram, em parceria com a CMVM e a pedido do Ministério das Finanças, uma radiografia ao mercado bolsista português. A instituição liderada por Angel Gurría desafia o Governo a colocar as empresas públicas em Bolsa e sugere a descida de impostos sobre as mais-valias de alguns instrumentos financeiros.