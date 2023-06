OCDE vê PIB português crescer 2,5% este ano

A OCDE reviu em alta as perspetivas de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,5%, impulsionada pelo PRR e pelas exportações, nomeadamente o turismo, tornando-se a mais otimistas entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais.

No relatório de atualização das perspetivas económicas de 2023, publicado esta quarta-feira, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português de 2,5% este ano e de 1,5% em 2024, quando anteriormente apontava para um crescimento de 1% este ano e de 1,2% em 2024.

Para este ano, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) prevê uma expansão de 1,2%, o Banco de Portugal (BdP) de 1,8%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 1%, o Ministério das Finanças de 1,8% e a Comissão Europeia de 2,4%.

A OCDE destaca o papel do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no crescimento do investimento público, mas alerta para que a elevada incerteza e a subida das taxas de juro continuarão a pesar sobre o investimento empresarial e habitacional.

De acordo com o relatório, a aceleração projetada na atividade entre os parceiros comerciais irá apoiar as exportações, principalmente de serviços.

Por outro lado, salienta que, "apesar da evolução dinâmica dos salários, o crescimento do consumo será moderado à medida que o crescimento do emprego diminuir, a inflação elevada continuar a reduzir o poder de compra e o aumento das taxas de juros aumentar os custos do serviço da dívida".

A OCDE prevê, para este ano, que as exportações de bens e serviços crescem 8%, as importações 3,5%, enquanto o consumo interno 0,6% e o investimento 3,1%.

No retrato sobre o início deste ano, sublinha que como os preços da energia e dos alimentos continuam altos e as taxas de juros continuam a subir, o crescimento da procura interna diminuiu e a inflação está a reduzir o poder de compra.

No entanto, os gastos do PRR, as medidas de apoio orçamental no valor de cerca de 3,7% do PIB em 2023 e o aumento da atividade nos parceiros comerciais estão a apoiar a atividade, dando como exemplo que o PIB cresceu 1,6% nos primeiros três meses de 2023, impulsionado "significativamente pelo forte crescimento das exportações".

A OCDE salienta que as reformas e os investimentos no âmbito do PRR têm um "forte potencial" para apoiar o crescimento.

"Garantir a implementação completa do PRR irá maximizar os benefícios. Continuar a melhorar o acesso a creches de boa qualidade permitiria que mais mulheres entrassem no mercado de trabalho e ajudassem a reduzir as disparidades no mercado de trabalho", acrescenta.