Orçamento do Estado: Conheça as principais medidas propostas pelo Governo para 2021

Do IVAucher ao subsídio de risco de 219 euros para os profissionais de saúde. Documento deverá ser entregue na Assembleia da República esta segunda-feira. Por Correio da Manhã e Lusa 16:18

O Governo entrega esta segunda-feira na Assembleia da República (AR) a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que deverá ser votada na generalidade dia 28 de outubro. A votação final global está agendada para 26 de novembro.



A proposta foi aprovada no domingo em Conselho de Ministros, por via eletrónica, conjuntamente com a proposta de Lei das Grandes Opções.



No sábado, o primeiro-ministro afirmou estarem "criadas as condições" para um acordo com o Bloco de Esquerda (BE) e o Partido Comunista Português (PCP) para a aprovação do OE2021.

"Quanto ao essencial não vejo como pode não haver acordo com o BE e o PCP" António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou que as contas do Estado para o próximo ano "mantêm orientações muito claras de recusa de qualquer via no sentido da austeridade" e o orçamento irá prosseguir uma trajetória de "reforço e melhoria" do rendimento das famílias, de apoio ao emprego e do investimento público.





CONHEÇA AS PRINCIPAIS MEDIDAS

219 euros Subsídio extraordinário de risco para profissionais de saúde que trabalhem com casos positivos de Covid-19

Subsídio de risco de 219 euros para profissionais de saúde



O subsídio extraordinário de risco será pago aos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou profissionais integrados no Ministério da Saúde com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho "que pratiquem atos diretamente e maioritariamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados", desde que de forma permanente e em áreas dedicadas.



Este apoio ao risco acrescido no exercício de funções será pago até 12 meses por ano e "enquanto persistir a situação de pandemia".

Mais inspetores na Autoridade para as Condições do Trabalho

O Governo vai lançar um concurso para reforçar o número de inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e cumprir os rácios recomendados internacionalmente.



O Executivo pretende prosseguir "o reforço de meios inspetivos da ACT para reforçar a sua capacidade operacional, para tornar permanente o reforço extraordinário alcançado durante a pandemia da doença da Covid-19 e para assegurar o cumprimento, nos próximos anos, dos rácios recomendados internacionalmente".

505 euros Aumenta o limite mínimo do subsídio de desemprego

Valor mínimo do subsídio de desemprego sobe para cerca de 505 euros

O limite mínimo do subsídio de desemprego vai subir, no próximo ano, dos atuais 438,81 euros para um valor próximo de 505 euros. O valor atual do subsídio corresponde ao valor do IAS, que este ano é de 438,81 euros, mas que deverá ser atualizado com base na inflação e no PIB em 2021.

Estímulo ao consumo através do 'IVAucher'

O IVA pago pelos consumidores com alojamento, cultura e restauração durante um trimestre vai poder ser descontado nos consumos realizados nestes mesmos setores durante o trimestre seguinte.



A medida, apelidada de 'IVAucher', pretende contribuir para estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia causada pelo novo coronavírus, sendo o valor do IVA que pode ser descontado por cada consumidor calculado com base nas faturas destes setores que tenham o seu NIF e sejam comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através do e-fatura. A medida, apelidada de 'IVAucher', pretende contribuir para estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia causada pelo novo coronavírus, sendo o valor do IVA que pode ser descontado por cada consumidor calculado com base nas faturas destes setores que tenham o seu NIF e sejam comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através do e-fatura.

10 euros Pensões mais baixas vão ter um aumento

Aumento das pensões mais baixas chega em agosto

As pensões mais baixas voltam a ter no próximo ano um aumento extraordinário até seis e 10 euros, mas só a partir de agosto.



De acordo com a versão preliminar do OE2021, "a atualização extraordinária é efetuada pelo valor de 10 euros por pensionista, cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou 6 [euros] aos pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015".

Governo autorizado a criar estatuto dos profissionais da Cultura

A versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021 inclui uma autorização para a criação do estatuto dos profissionais da Cultura, cuja proposta a ministra da Cultura se comprometeu a apresentar ao setor até final deste ano.



A elaboração de um estatuto para o trabalhador da Cultura, que tenha em conta a sua especificidade laboral e lhe permita aceder a medidas de proteção social, é há muito reivindicada pelos profissionais das áreas artísticas.

Raspadinha para financiar património cultural

A concretização da "Lotaria do Património", sob a forma de 'raspadinha', e o estabelecimento de um regime de "mecenato cultural extraordinário", através de benefícios fiscais, são medidas inscritas na versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021.



Está também previsto, como "incentivo à investigação do património cultural", o estabelecimento da "gratuitidade no acesso aos museus e monumentos nacionais para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas histórico-artísticas e de turismo, património e gestão cultural". Está também previsto, como "incentivo à investigação do património cultural", o estabelecimento da "gratuitidade no acesso aos museus e monumentos nacionais para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas histórico-artísticas e de turismo, património e gestão cultural".

90 milhões de euros Reforço do investimento nas unidades de cuidados de saúde primários



Reforço do investimento nas unidades de cuidados de saúde primários

O Governo vai reforçar o investimento nas unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) até 90 milhões de euros.



Este reforço servirá para a "melhoria da qualidade das instalações e dos equipamentos para diversificação da carteira de serviços disponibilizados" e "internalização das respostas em meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas instituições e serviços públicos de saúde". Este reforço servirá para a "melhoria da qualidade das instalações e dos equipamentos para diversificação da carteira de serviços disponibilizados" e "internalização das respostas em meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas instituições e serviços públicos de saúde".

Reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira

O Governo promete no Orçamento do Estado para 2021 adotar medidas para otimizar a capacidade e reforçar a cooperação entre inspeções administrativas e os órgãos de polícia criminal no combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira.



Noutro domínio da área da Justiça, mais concretamente do sistema prisional, o Governo reitera que tomará as medidas necessárias para "a execução do plano que visa o encerramento gradual dos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Setúbal" e assegura que "dá continuidade aos trabalhos relacionados com a construção de um novo estabelecimento prisional no concelho do Montijo". Noutro domínio da área da Justiça, mais concretamente do sistema prisional, o Governo reitera que tomará as medidas necessárias para "a execução do plano que visa o encerramento gradual dos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Setúbal" e assegura que "dá continuidade aos trabalhos relacionados com a construção de um novo estabelecimento prisional no concelho do Montijo".

10 milhões de euros Em infraestruturas de habitação para polícias deslocados em início de funções





Investimento para habitação de polícias deslocados em início de funções

Investimento até 10 milhões de euros em infraestruturas de habitação para as forças de segurança, um programa destinado aos polícias deslocados que estão em início de funções.



Atividades de desporto e ginásios vão passar a dar descontos no IRS

Tal como já acontece sempre que os contribuintes pedem faturas nos restaurantes, cabeleireiros, mecânicos ou veterinários, também as faturas de custos com atividades de desporto vão passar a dar descontos no IRS.



Em causa está a dedução do IVA, que prevê que à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos nestas atividades seja dedutível um montante correspondente a 15 % do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de 250 euros por família.

Habitação para pessoas sem-abrigo

O Governo quer reforçar o combate à pobreza e exclusão social das pessoas sem-abrigo, nomeadamente com o alargamento das respostas de acesso a alojamento e habitação, além de medidas de emprego, segurança social ou justiça.



O Executivo assume que quer reforçar as medidas previstas na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo (ENIPSSA) 2017-2023 de combate às situações de pobreza e exclusão social, "cujo financiamento é passível de ser enquadrado no IRR [Instrumento de Recuperação e Resiliência]". O Instituto de Segurança Social irá celebrar protocolos para o financiamento de projetos, nomeadamente respostas sociais de 'Housing First' e apartamentos partilhados. O Executivo assume que quer reforçar as medidas previstas na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo (ENIPSSA) 2017-2023 de combate às situações de pobreza e exclusão social, "cujo financiamento é passível de ser enquadrado no IRR [Instrumento de Recuperação e Resiliência]". O Instituto de Segurança Social irá celebrar protocolos para o financiamento de projetos, nomeadamente respostas sociais de 'Housing First' e apartamentos partilhados.

180 milhões de euros Valor que a RTP recebe através da contribuição para o audiovisual

Valor da taxa da contribuição para o audiovisual mantém-se

O valor da taxa da contribuição para o audiovisual (CAV), que financia a RTP, vai manter-se. A RTP recebe, através da contribuição para o audiovisual, cerca de 180 milhões de euros anuais. A RTP recebe, através da contribuição para o audiovisual, cerca de 180 milhões de euros anuais.

Regras das cativações não mudam

As regras das cativações vão ficar inalteradas em 2021. No artigo referente à "utilização condicionada das dotações orçamentais" o documento estabelece que o disposto na lei do Orçamento do Estado para 2020 "mantém-se em vigor no ano de 2021, com as necessárias adaptações" referentes ao ano ao qual se aplicam as regras. No artigo referente à "utilização condicionada das dotações orçamentais" o documento estabelece que o disposto na lei do Orçamento do Estado para 2020 "mantém-se em vigor no ano de 2021, com as necessárias adaptações" referentes ao ano ao qual se aplicam as regras.

Governo mantém apoio para trabalhadores informais

O apoio para trabalhadores informais será mantido no próximo ano, com duração até seis meses, segundo uma nova versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021.



De acordo com uma nova versão preliminar da proposta de OE2021, no artigo relativo à criação do novo apoio social de resposta à crise causada pela covid-19, o Governo introduziu um novo ponto referente aos trabalhadores em situação de desproteção social (trabalhadores informais).



Fundo Ambiental prevê financiar Metro de Lisboa em mais de 36 milhões de euros

O Fundo Ambiental prevê atribuir mais de 36 milhões de euros para o Metropolitano de Lisboa, para financiar a expansão da rede e adquirir novos comboios.



De acordo com o documento deverão ser distribuídas verbas "até ao limite de 36.844.200 euros, para financiamento do Projeto de Expansão da Rede e da aquisição de material circulante e do sistema de sinalização".



