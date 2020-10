"Responder à crise e recuperar a economia": Veja o documento de apresentação do Orçamento do Estado proposto pelo Governo para 2021 FOTO: Direitos Reservados

essenciais para mitigar o aumento da taxa de desemprego". O documento contempla ainda um reforço na contratação de mais profissionais para o SNS e uma transferência de 470 milhões de euros do OE para o SNS; um reforço no investimento na educação que teve de se reinventar durante o confinamento; um prolongamento das moratórias até 2021: mais de mil milhões deverão ser investidos em projetos públicos como a ferrovia, metro, saúde, e pequenos investimentos intensivos.





Haverá ainda um aumento do limite mínimo para o subsídio de desemprego e prestação social extraordinária para os mais carenciados. O objetivo é chegar a 170 mil trabalhadores com este novo apoio social.





"Este orçamento não vem acrescentar crise à crise", defendeu esta terça-feira o ministro das Finanças, João Leão, na apresentação do Orçamento do Estado, numa conferência de impensa.João Leão defende que este é o orçamento "sem austeridade" que "Portugal e os portugueses precisam" para "recuperar a economia após a pandemia". Ressalva ainda que aO ministro das Finanças avança ainda que foram investidosque foram, defende Leão, "São ainda apresentadasem 550 milhões de euros. São elas a redução do IVA da eletricidade no valor de 150 milhões de euros, devolução do IVA nos setores mais afetados pela pandemia na ordem dos 200 milhões de euros e redução da retenção no IRS.João Leão diz ainda que acredita que este OE será aprovado e que a tensão que existe com o Bloco de Esquerda "faz parte do momento negocial".A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, prevê uma recessão de 8,5% este ano e um crescimento da economia de 5,4% no próximo.

No documento, entregue à Assembleia da República pelo ministro às 21h00 desta na segunda-feira, o Governo estima que a economia volte a crescer 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".

Segundo a proposta de Orçamento, também será em 2022 que Portugal voltará a cumprir as regras impostas por Bruxelas relativas ao défice orçamental, que deverá atingir 7,3% do PIB em 2020, 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022.