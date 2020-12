Aumento do salário mínimo nacional e creches gratuitas para 60 mil crianças. Saiba tudo sobre o OE2021

O Orçamento de Estado para 2021, publicado esta quinta-feira em Diário da República, entra em vigor já a partir de janeiro e com ele vem um conjunto de medidas para combater a crise económica associada à pandemia da Covid-19.As medidas que entram em vigor são:- O Governo aumentou o salário mínimo nacional para 665 euros, este foi um aumento de 30 euros face ao ano de 2020;- As pensões sofrerem um aumento de 10 euros. Os pensionistas com rendimentos mais baixos vão ver o rendimento aumentar, este aumento vai abranger cerca de 1.9 milhões de pensionistas;- Os trabalhadores que viram os rendimentos serem reduzidos devido à pandemia da Covid-19 têm direito a um apoio social extraordinário. O apoio abrange Trabalhadores por conta de outrem que percam acesso a prestações de desemprego em 2021, ou, não reunindo condição de período de garantia, tenham pelo menos 3 meses de contribuições nos 12 meses anteriores ao da situação de desemprego; Trabalhadores independentes economicamente dependentes; Trabalhadores independentes com, pelo menos 3 meses de contribuições nos 12 meses anteriores ao do requerimento e com quebras de faturação superiores a 40%; Trabalhadores do serviço doméstico; Membros de órgãos estatutários e gerentes pelo menos, três meses seguidos ou seis meses interpolados de contribuições nos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do apoio; Os trabalhadores estagiários ao abrigo da medida de estágios profissionais; Os trabalhadores em situação de desproteção económica e social que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social;- Vão haver creches gratuitas para mais 60 mil crianças. São abrangidas pelo sistema crianças que frequentem instituições públicas e pertençam ao primeiro e segundo escalão de rendimento da comparticipação familiar;- Em 2021, o limiar mínimo do subsídio de desemprego será aumentado de 438,81€ para 504,6€ para trabalhadores a tempo inteiro;- Reforço no Serviço Nacional de Saúde com mais médicos, mais camas e mais equipamentos;- Capacitar e modernizar a escola pública, ao longo de 2021 vão ser contratados mais cinco mil assistentes operacionais para as escolas públicas;- Ajustamento das tabelas de retenção na fonte de IRS que disponibilizará cerca de 200 milhões de euros às famílias no próximo ano;- Descida do IVA da eletricidade para uma taxa de 13%;- Proibido o corte de água, luz, gás e comunicações durante primeiro semestre de 2021;- Pagamento do IVA e IRC pode ser feito em prestações;- Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento;- Programa IVAucher que incentiva consumo nos setores mais afetados pela pandemia, consumidores vão poder acumular 100% do IVA incorrido nos setores do alojamento, cultura e restauração num período de 12 semanas, ficando aquele saldo disponível para utilização também naqueles setores durante um outro período de 12 semanas;- Redução do preço das portagens em ex-SCUT e em autoestradas do Interior;- Garantias públicas às medidas de apoio à Economia. O Orçamento prevê a concessão de garantias públicas de até 6 mil milhões de euros, permitindo com esse compromisso, a criação de linhas de crédito de apoio à economia.- Adesão às moratórias bancárias prolongada até março;- Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento. O Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento surge perante o esforço de realização de investimento e de criação e manutenção de postos de trabalho no próximo ano.- O chamado mínimo de existência, valor mínimo até ao qual os contribuintes ficam isentos do pagamento de IRS, será aumentado em 100€ para 9.215€;- Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva é prorrogado até 30 de junho de 2021. Para salvaguardar os rendimentos dos trabalhadores que estejam abrangidos por este apoio ser-lhes-á garantido o pagamento de 100% da retribuição até ao limite de três salários mínimos.