OE 2021 prevê mais pessoal e 219 euros para trabalhadores que combatem Covid-19

O Governo vai avançar com o pagamento de um subsídio extraordinário de risco para os trabalhadores integrados no combate à pandemia de Covid-19, alargado também ao INEM. O valor do prémio corresponde a 20% da remuneração base mensal e não pode ir além dos 219 euros. A verba será paga no vencimento a cada dois meses, em 2021.O documento prevê, até ao final de março 2021, a abertura de concursos para o recrutamento de 261 trabalhadores para o INEM. Há ainda o compromisso do Executivo em fazer, até março, o levantamento das necessidades de profissionais de saúde, tendo em vista a contratação de 4200 profissionais de saúde. E para acabar com a subcontratação, pretende "substituir gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário" pela "contratação, em regime de trabalho subordinado, dos profissionais necessários".As taxas moderadoras desaparecem em exames complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários.Está também previsto o reforço do investimento nas unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) até 90 milhões de euros. E o regresso dos médicos aposentados ao ativo, mantendo o valor da reforma e recebendo 75% do vencimento.