O Orçamento do Estado (OE) para 2022 prevê uma verba de 800 milhões de euros para o subsídio de doença, segundo a nota explicativa entregue pela ministra da Segurança Social no Parlamento. Trata-se de um crescimento de 6,2% face 2021 e quase o dobro do executado pelo Estado em 2014.



O executivo prevê assim um “aumento da despesa com o subsídio e o complemento por doença” (este ano), apesar de antecipar uma redução do subsídio de doença por Covid-19.









