Centeno diz ter "plena confiança nas contas" que apresentou

Por Lusa | 16:17

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta terça-feira no parlamento que o Governo "tem plena confiança nas contas que apresentou" no Orçamento do EStado para 2019 (OE2019), recusando acusações do PSD de que houve "aldrabice política" na proposta orçamental.



"As contas estão certas", garantiu o ministro das Finaças durante a apresentação da proposta de OE2019 aos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.



Mário Centeno respondia ao deputado do PSD Duarte Pacheco que na sua intervenção no parlamento citou o último relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que deixou reparos às contas apresentadas no relatório do OE2019, para acusar o ministro das Finanças de cometer "aldrabice política".



"O défice pode ser mais do dobro daquilo que nos foi apresentado e que tem sido propagandeado", disse o deputado do PSD.



O ministro respondeu afirmando que o Orçamento "sempre foi apresentado com a conta da Administração Central ajustada da mesma forma", acusando Duarte Pacheco de ter "desconhecimento profundo" sobre a matéria.